Nella lunga conferenza stampa durante la quale ha ampiamente parlato dell'indagine che sta vedendo nel mirino il Barcellona, il presidente della Liga Javier Tebas ha risposto anche a proposito della Juventus facendo un parallelo tra questa situazione e quella di Calciopoli: "Non ho visto nessuna partita strana. Delle partite che so che sono state truccate, non si è mai visto nulla di strano. Non è così facile, è molto difficile che succedano queste cose nel mondo arbitrale. Nel caso della Juventus, è successo non perché c'erano gli arbitri che prendevano le decisioni, ma piuttosto perché c'era uno zampino nella nomina degli arbitri. È una cosa impossibile. Anche solo provarci è già reato".