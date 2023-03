La Lega Serie A "ha deliberato di incaricare il CdA di avviare un’istruttoria per trovare un advisor " per valutare le proposte arrivate da partner finanziari. Lo ha spiegato Lorenzo Casini , al termine dell’assemblea andata in scena questa mattina all'hotel Gallia di Milano. "Alla prossima assemblea sarà proposta una rosa di nomi che accompagnerà la Lega nell’approfondimento delle proposte - ha aggiunto -. Sarà chiesto di presentare manifestazioni di interesse, alcune sono già arrivate".

Il discorso, in seguito, si è spostato sul bando dei diritti tv del campionato: "Proced, contiamo entro maggio di avere una linea guida definita. Ovviamente speriamo di avere anche delle informazioni e delle norme più dettagliate sulla lotta alla pirateria".

In chiusura, Casini ha confermato le novità a livello di date per la Serie A 2023-24: "Il calendario è stato approvato all'unanimità. Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata votata da tutti. Che si gioca troppo è un dato che è emerso da più parti anche da parte dei calciatori".