Capocannoniere con 7 gol e miglior giocatore del Mondiale Under 20 per Cesare Casadei che riceve il premio di miglior giocatore dopo personaggi dal calibro di Maradona, Messi, Pogba... "Mi sento orgoglioso, ma allo stesso tempo so che è un premio fine a se stesso: nella mia carriera non ho ancora fatto niente, devo ancora conquistare tutto" ammette con una punta di soddisfazione il giovane attaccante ex Inter oggi al Chelsea, ai microfoni di Sportweek.

L’Inter è anche la squadra del tuo cuore?

"Sarò sincero: non ne ho mai avuta una. Da appassionato di calcio mi sono sempre piaciuti più i giocatori che le squadre".

Cosa stai imparando in Inghilterra, come uomo e calciatore?

"È un’esperienza che mi sta dando tantissimo sotto ogni punto di vista. Sono davvero molto contento della scelta che ho fatto insieme al mio agente Paolo Busardò. Non era l’opzione più comoda, ma ho voluto prendere al volo questa possibilità perché treni come il Chelsea passano poche volte, se non una, nella vita. E oggi posso dire che questa esperienza mi sta dando moltissimo dal punto di vista umano e professionale. Mi sento molto migliorato da quando vivo là".

Frattesi, che ha richieste pure dalla Premier, vuole restare in Italia. Tu che sei qui, vorresti tornare?

"Rispondo in totale sincerità: ho appena finito la stagione e per qualche giorno voglio disconnettermi dal calcio. Dopo, dipenderà dalle opzioni sul tavolo e dalle mie valutazioni. Ma col Chelsea ho un contratto di altri cinque anni: ho intrapreso un percorso che non è a breve termine. Il club sta investendo sui giovani e io punto a far parte del suo progetto. La mia ambizione è vestire quella maglia e giocare in Premier, che è oggi la lega numero uno al mondo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!