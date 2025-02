Carlos Augusto è uno dei due protagonisti intercettati a bordo campo da DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Fiorentina: "Oggi abbiamo dimostrato che siamo un gruppo - esordisce il brasiliano -. Sono contento per Marko (Arnautovic, ndr), chi gioca meno lavora tanto durante la settimana. Il gol è meritato".

Le critiche dopo Firenze hanno dato fastidio?

"Sì, è stata una partita in cui non siamo stati noi. È normale che criticano perché siamo forti, quando non lo dimostriamo tutti vogliono parlare male. Oggi abbiamo dimostrato di nuovo la nostra forza".

Domenica c'è la Juve, all'andata è finita 4-4. Questa volta che errori non dovete fare?

"Speriamo di non prendere tanti gol, ora è un momento importante del campionato. Ogni partita è bella da giocare, andremo lì per vincere".

