Inter con il 55% di possibilità di superare il turno contro il Benfica. È il pronostico di Fabio Caressa, che dal suo canale YouTube spiega perché vede i nerazzurri favoriti nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League: "So che la partita contro il Porto non ha tanto soddisfatto perché l'Inter ha giocato in maniera molto difensiva. Però le squadre italiane hanno superato questo turno senza incassare gol, non è che non vale. Ho cercato sul regolamento e ho trovato due cose: la prima cosa è che se non ti segnano è più facile che tu vinca. E soprattutto, ho sentito dire che il Porto strameritava rispetto all'Inter, però anche lì il regolamento dice che se non fai gol non puoi vincere. Il Porto non ha fatto gol. Ha avuto due occasioni all'andata, ha avuto quel minuto finale al ritorno che rimane nella memoria, però io quando sono stato lì non ho avuto la sensazione che il Porto stesse quasi per vincere negli ultimi cinque minuti. Anzi, ogni tanto ho avuto la sensazione che comunque l'Inter, difendendosi, che non è un peccato mortale, controllava abbastanza bene la partita. Non ci sono state grandissime occasioni prima di quei minuti finali, solo un paio di parate di Onana non impossibili come l'ultima.