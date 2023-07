L'enigma Manuel Neuer condiziona le scelte del Bayern Monaco per il ruolo di portiere. Non è ancora chiaro, infatti, quando il portierone dei bavaresi, fermo ormai da mesi per un incidente, potrà tornare in campo; di sicuro, come detto, salterà l'inizio della prossima Bundesliga. Le sensazioni a Säbener Straße non sono però positive: c'è il serio rischio che Neuer non torni più a essere quello di un tempo, e addirittura alla stampa presente è stato vietato di fotografare il portiere della Nazionale in allenamento.

E allora, che fare? Il futuro di Yann Sommer, corteggiato ferocemente dall'Inter, è ancora in bilico; e oltretutto, il Bayern Monaco ha programmato anche la cessione di Alexander Nübel, che dopo il suo ritorno dal Monaco non ha avuto nemmeno un numero di maglia e ha il via libera in caso di offerta di un club. Secondo Sport1, lo Stoccarda è a un passo dalla definizione dell'acquisto: la sua partenza risolverebbe almeno in parte l'ingorgo nella porta del Bayern, visto che, compresi Sven Ullreich e Johannes Schenk, attualmente sono cinque gli estremi difensori in rosa, ma il dilemma di Sommer è tutt'altro che risolto.

