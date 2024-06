In virtù della vittoria conquistata contro la Repubblica Ceca ieri sera, la Turchia ha festeggiato il passaggio del turno agli ottavi di finale di Euro 2024. Nel tabellino del match è finito per motivi opposti Hakan Calhanoglu, prima segnando l'1-0 con una splendida tecnica di tiro e poi procurandosi un'ammonizione che gli farà saltare la sfida con l'Austria: "Siamo felici perché superare il turno era il nostro obiettivo - ha raccontato a Trt Spor il centrocampista dell'Inter -. Dopo la partita persa contro il Portogallo, siamo stati zitti, ci siamo concentrati sul nostro lavoro. Anche se la Repubblica Ceca è rimasta in 10, ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo fare meglio. Eravamo in una situazione difficile, ci hanno messo sotto pressione, ma grazie a Dio abbiamo superato il gruppo e siamo felici".



Parlando delle critiche che hanno accompagnato la vigilia, il capitano turco ha aggiunto: "Sapevamo che avremmo vinto questa partita perché la nostra motivazione era molto alta. Dobbiamo fare alcune cose meglio, dovremmo assumerci più responsabilità. Averemmo potuto creare occasioni migliori. Analizzeremo la partita. Le voci esterne non possono entrare perché siamo un gruppo unito e io non lo permetterò, così come non lo permetteranno i miei compagni".



Infine, Calha si è proiettato alla sfida da dentro fuori martedì prossimo, ricordando il triste precedente dello scorso 26 marzo: "L'Austria è una squadra importante, abbiamo ancora in mente il 6-1: ecco perché ci prepareremo molto bene. C'è pressione, ma abbiamo giocatori che la sanno gestire. Lo dico con tutto il cuore: se arrivano le critiche, che arrivino a me, purché non arrivino ai miei compagni. Queste cose sono normali quando diventi capitano. Lo ammetto, ma non accetto critiche eccessive. Ieri ho detto a tutti che avrei segnato, me lo sentivo. Lasciando da parte quello, l'importante era la qualificazione".

