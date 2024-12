Tanta Inter al Gran Galà del Calcio AIC. Ai microfoni di Sky Sport, elegantissimo, si presenta anche Hakan Calhanoglu: "Sì, lo scudetto è stata la gioia più grande - la premessa del turco ricordando la scorsa stagione -. Sono contento di essere qui a ricevere il premio. Ma quello che è successo ieri a Edo (Bove, ndr) è stata una cosa molto difficile per noi mentalmente, come hanno detto tutti. Siamo con lui, la salute viene prima del calcio. Gli dedichiamo questo premio".

Cosa manca all'Inter per dominare come l'anno scorso?

"Noi vogliamo sempre vincere, ma giocando tante partite non è facile. Ci proveremo, siamo tutti lì in campionato. In Champions stiamo facendo molto bene, ci aspetta una gara dura a Leverkusen. Vogliamo rivincere lo scudetto".

Chi temete di più in Italia?

"Tutti. Atalanta, Milan, Juve, Napoli, si sono rinforzati tutti. Noi guardiamo solo a noi stessi".

Tu come stai?

"Ho avuto due infortuni, è la prima volta per me in carriera. L'ultimo è stato più lungo, ho recuperato poco. Ma sono contento di essere tornato".

In Champions vi sentite tra le favorite?

"Vogliamo sicuramente essere protagonisti, per ora siamo lì. Manca ancora tanto, mi manca solo la Champions: è un sogno, spero un giorno di alzare quel trofeo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!