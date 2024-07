"Quest'anno mi hanno voluto tante squadre, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento di fare questo step per la mia crescita". Alessandro Buongiorno si presenta così al mondo Napoli nella prima conferenza stampa da giocatore azzurro, spiegando la bontà della scelta di approdare alla corte di Conte nonostante l'interesse di altri club come Inter e Juventus: "Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d'affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l'Europeo, ci siamo sentiti molto".

Cosa ti ha spinto ad accettare Napoli e ha rifiutare la Juve?

"Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino. Mi sembrava di tradire me stesso. Qui l'affetto della gente si fa sentire, sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta".

Il tuo agente (Beppe Riso, ndr) aveva aperto all'Inter, quanto ha pesato Conte sulla tua scelta?

"Per queste cose lascio fare a lui, io sono stato subito contento di essere contattato dal Napoli e aver parlato col direttore. Sono molto contento della scelta fatta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!