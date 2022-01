Brest, Satriano: “Prima di venire qui ho rinnovato con l’Inter fino al 2027”

L'attaccante uruguaiano si presenta: "Ho avuto altre offerte ma quella che mi è piaciuta di più è stata quella del Brest"

"Mi è piaciuta l'idea di venire in Francia, ho visto tante partite del Brest e penso sia una bella squadra. L'ho scelta per quello". Martin Satriano ha aperto con queste parole la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Brest, club dove ha deciso di andare a farsi le ossa in prestito per i prossimi sei mesi.