In questo momento, in un hotel in centro a Milano (zona Repubblica), è in corso un colloquio tra la dirigenza del Torino, rappresentata da Vagnati e Moretti, e Busardò, facente parte dell'entourage di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è al centro di un discorso con l'Inter, che dopo aver ottenuto il sì del diretto interessato deve convincere i granata a cederlo a condizioni non troppo esose. Si tratta.