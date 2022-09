Tra gli invitati alla cena organizzata ier sera nella villa di Ernesto Pellegrini per celebrare la vittoria dell'Inter n Coppa Uefa del 1991, Andreas Brehme non ha mancato di esprimere la sua preoccupazione per il momento negativo che stanno vivendo i nerazzurri di Simone Inzaghi: "Ma che c… sta succedendo? Io vedo tutte le partite in televisione a Monaco e i miei amici mi fanno un mazzo così. I giocatori devono svegliarsi", le parole pronunciate dall'ex terzino tedesco alla presenza di Beppe Marotta riportate da Gazzetta.it.