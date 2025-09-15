L'ultimo Juve-Inter è andato agli archivi anche come il derbu d'Italia che ha visto protagonisti in negativo i due portieri: sotto gli occhi di tutti la prestazione decisamente al di sotto degli standard di Yann Sommer, ma nemmeno l'estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio è stato esente da critiche. In difesa dei due giocatori, ai microfoni de Il Giornale, si spende l'ex numero uno di Inter e Nazionale Ivano Bordon. Che si erge ad 'avvocato' dell'elvetico: "Yann è reduce da una stagione eccezionale. Domenica non ha sfoderato la prestazione migliore, ma è sbagliato buttargli la croce addosso per un match che l'Inter non ha saputo condurre in porto dopo essere stata in vantaggio per ben due volte".

Si parla di un immediato avvicendamento tra i pali mercoledì in Champions con l'inserimento di Josep Martinez, ma Bordon storce il naso: "Quelli che chiedono la sostituzione di Sommer dopo una partita meno brillante del solito fanno solo discorsi da Bar Sport. Io vedo le cose da addetto ai lavori e con l'occhio di chi è stato in porta una vita da giocatore prima e da preparatore dopo. Sommer è un portiere ancora affidabile al 100% e tornerà già dalla prossima giornata di campionato ad ottenere voti altri in pagella come ha sempre fatto".