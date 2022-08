"Diciamo che l’Inter non è mai troppo fortunata quando vengono definiti i gironi…". Così a Notizie.com Paolo Bonolis , noto conduttore tv e storico tifoso nerazzurro, sul sorteggio andato in scena ieri che ha messo la squadra di Inzaghi nel raggruppamento peggior con Bayern Monaco e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen. "Possiamo giocarcela, d’altronde si chiama Champions League. Se riuscirà a fare buone prestazioni, al di là delle avversarie toste, potrebbe anche portarsi a casa la qualificazione agli ottavi", aggiunge Bonolis.

La buona sorte, insomma, ha girato le spalle alla Beneamata: "Effettivamente poteva capitare una squadra di un livello inferiore soprattutto dalla prima fascia: in quel gruppone c’erano anche avversarie più abbordabili come Eintracht, Ajax e Porto. Il Bayern, invece, è una delle favorite assolute per la vittoria finale. E poi c’è il Barca, che gioca bene e ha comunque calciatori giovani e di livello come Ansu Fati, Gavi e Pedri".

Prima della campagna europea c'è il campionato, stasera l'avversario è la Lazio: "L'ho vista contro il Torino, ha avuto tre grandi occasioni davanti al portiere, non ha segnato e quindi non ha vinto per un pelo. Sarà tosta. Diciamo che le due squadre, nonostante il gemellaggio che c’è tra le tifoserie, si sono sempre date delle delusioni reciproche…".