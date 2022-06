Il Bologna è molto interessato a Andrea Cambiaso. Ma ha una sola modalità per arrivare al giocatore: quella che l'Inter lo acquisti e lo giri in prestito proprio ai felsinei. Sartori avrebbe già parlato con Ausilio, diesse nerazzurro, e con l’agente del giocatore Giovanni Bia. Il motivo per il quale questa sia l’unica strada è perché Cambiaso vuole essere acquistato da una big, per poi accettare anche un prestito altrove. Cambiaso apprezzerebbe anche uno a o due stagioni a Casteldebole, ma verrebbe solo da calciatore dell’Inter. Lo riferisce il Corriere dello Sport, spiegando che il Bologna ci proverà fino alla fine perché crede nelle qualità del giocatore e soprattutto perché potrebbe giocare su entrambe le fasce.