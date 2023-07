Intervistato dal portale Fohlen-Hautnah, il difensore svizzero del Borussia Moenchengladbach Marvin Friedrich ha parlato dei suoi connazionali Yann Sommer e Jonas Omlin, rispettivamente ex e attuale numero uno della formazione tedesca: "Qual è la differenza tra i due? Sono entrambi svizzeri...", dice ridendo per poi aggiungere: "Entrambi hanno le loro qualità. Yann Sommer non è passato al Bayern Monaco per diventare campione di Germania per niente. Tutti conoscono le loro qualità. Anche Jonas Omlin ha qualità. Le azioni che ha creato per noi erano davvero fantastiche. Yann Sommer è davvero bravo con la palla, ma anche Jonas è capace. Penso che abbiano punti di forza diversi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!