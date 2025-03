Sam Beukema non chiude alla possibilità di giocare al Bologna per diversi anni ancora: "Ora il Dall'Ara è come se fosse la mia seconda casa. Quando sono arrivato ho sentito subito questa sensazione. Non sarebbe male giocare qui fino a fine carriera. Vediamo, il mio focus è qua perché abbiamo tante belle sfide davanti a noi", ha raccontato a 'E' Tv Rete 7' il difensore olandese classe 1998 dei rossoblu, finito nei radar di mercato dell'Inter.

E a proposito di obiettivi dei nerazzurri, Beukema ha profetizzato un possibile futuro da top per il suo compagno di squadra Santiago Castro: "E' sempre carico, non è mai calmo in campo anche quando dice di essere tranquillo. Ha la mentalità giusta, può diventare un grande giocatore".

