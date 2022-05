Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma tra Juventus e Inter.

"Juve più riposata dopo avere fatto turnover a Genova? Ma la Juve si riposa da un anno - esordisce con una battuta -. Certo che è un vantaggio. Si sono riposati per un anno, se non sono favoriti loro. Hanno impostato tutta la stagione sulla Coppa Italia. Scherzo, anche se è vero che l'Inter contro l'Empoli ha speso di più. Comunque vinciamo noi ai supplementari. Sanchez al 120'? No, al 119' con Barella".