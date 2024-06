Dopo il ko per 1-0 di ieri incassato dall'Athletico Paranaense in casa della Fortaleza, il portiere del club di Curitiba e gioiellino sul quale ha messo gli occhi l'Inter, Bento Matheus Krepski ha parlato ai media rispondendo sul suo futuro.

"Non è deciso nulla, ma ci sono speculazioni. Devo solo ringraziare l'Atletico, è il club che amo. Volevamo vincere oggi, ma purtroppo non è successo. Ho fatto soprattutto una buona prestazione, andrò in Nazionale per aiutare e fare del mio meglio", ha detto ai media brasiliani che nelle parole del 24enne rintracciano avvisaglie di addio.