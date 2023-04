Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato di Champions League e, in particolare, dei match che attendono le italiane.

C’è un risultato che l’ha sorpresa in Champions?

"L’Inter su tutti. Mi aspettavo un Benfica migliore, ma vanno riconosciuti i meriti nerazzurri: complimenti. Il Napoli mi è piaciuto, anche se gli è mancato Osimhen. La vittoria del Real era prevedibile, il Bayern avrebbe meritato almeno un gol col City".

In Serie A la situazione dell’Inter è complessa. Cambierebbe tecnico?

"Da collega, non mi piace che qualcuno possa perdere il lavoro. La gestione Inzaghi nel complesso è positiva, sennò non sarebbe ai quarti in Champions. Vediamo come proseguirà, magari diventa un’annata da ricordare...".