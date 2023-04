Florentino Luis, centrocampista del Benfica, non vuole sentire parlare di squadra da cambiare dopo le due ultime sconfitte tra campionato e Champions League: "Ho visto una partita molto equilibrata tra due buone squadre. L'Inter è stata fortunata a segnare gol e noi no. Adesso stiamo già pensando alla prossima partita, ma prima c'è il Chaves in campionato", le parole a Eleven Sports dopo la partita di ieri sera. "Faremo quello che abbiamo fatto in questa stagione. Non è per un risultato meno positivo che cambieremo tutto. Atteniamoci ai nostri piani".