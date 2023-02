"Il sindaco Beppe Sala che si meraviglia perché Inter e Milan stanno guardando fuori Milano, lagnandosi perché 'ora San Siro non lo vuole più nessuno' spiega fin troppo della spirale in cui questo Paese (e il suo calcio) si sta avvitando. La politica ha fatto melina per oltre 3 anni". Questa l'analisi offerta via Twitter da Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore dopo le parole di oggi del sindaco di Milano successive all'incontro con i due club.