A quale giocatore ti ispiri? "Il mio giocatore preferito, come terzino, è Joao Cancelo. Però il giocatore in cui mi ci vedo maggiormente è Kyle Walker".

Come vuoi dimostrare di essere fondamentale per l’Inter? "Attraverso gli allenamenti, che penso siano la base, e poi farmi trovare pronto ogni volta che il mister mi chiama in causa".

Con chi hai legato di più dentro lo spogliatoio?

"Dal primo giorno c’eranono Eddie Salcedo e Pinamonti con cui ho fatto diversi anni di Nazionale, quindi ho già un bellissimo rapporto con loro. Però ci sono altri giocatori con cui ho già stretto e sono Darmian e D’Ambrosio che sono due grandissime persone oltre che grandissimi calciatori".

Torneo calcio a 5. Da chi è composto il team Bellanova?

"In porta prenderei, forse in questo momento, Courtois. In difesa Koulibaly, poi mi prendo Messi, Ronaldo e in attacco Lewandowski".

Il momento più emozionante fino ad ora?

"Ne ho due: il primo forse la partita che mi ha cambiato la stagione, contro la Roma. Mi ricordo di non aver dormito tutta la notte perché era la mia prima partita da titolare. E poi ovviamente il primo gol in Serie A, che di certo non dimenticherò mai".