Romelu Lukaku si è allenato con il gruppo per il secondo giorno consecutivo, all'hotel Salwa Beach, il complesso che ospita il ritiro del Belgio a Qatar 2022. "Vedremo come reagirà il suo fisico adesso. Non credo sarà pronto per iniziare la partita contro il Marocco. Mi sembra che si senta bene, sono felice di rivederlo agli allenamenti collettivi", aveva dichiarato ieri Roberto Martinez, ct dei Rode Duivels. Una prima risposta è arrivata, a due giorni dalla seconda gara del girone: i 26 giocatori scesi in campo nella seduta odierna sono stati divisi in tre gruppi, in uno di questi c'era anche Big Rom. Lo riporta Rtbf.