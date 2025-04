L'adrenalina, a volte, gioca brutti scherzi in campo. Lo sa bene Josip Stanišić che, nel forcing finale del Bayern Monaco alla ricerca del 3-2 che avrebbe portato la sfida con l'Inter ai supplementari, si è reso protagonista di un brutto gesto spintonando un raccattapalle per recuperare velocemente la sfera. Un'azione di cui il croato si è pentito, ripensandoci a mente fredda: "Ogni squadra al mondo cerca di perdere tempo, forse l'Inter lo ha fatto meglio di altre. Forse è stata una cosa stupida da parte mia, mi dispiace averlo spinto. In quel momento ero arrabbiato", le sue parole riportate da Welt.