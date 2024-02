Alessandro Bastoni, protagonista della grande vittoria dell’Olimpico con una splendida prova difensiva e la perla del definitivo 4-2, parla ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Marco Guida per commentare quanto accaduto:



Che messaggio manda l’Inter con la partita di questa sera e questa ripresa clamorosa dopo un primo tempo complicato?

“Primo tempo non complicato ma inguardabile, non eravamo noi sotto ogni aspetto, fisico, tecnico e mentale. Ci hanno mangiati, poi il mister ci ha chiamati nello spogliatoio dicendoci di essere noi. E nella ripresa lo abbiamo fatto vedere”.

Cosa vi ha dato fastidio della Roma?

“Le partite si vincono anche con lo sviluppo mentale, nella ripresa abbiamo fatto lo switch mentale”.

L’esultanza stile NBA?

“Sono contento per il gol e per la vittoria della squadra. È un omaggio a Stephen Curry”.

Cosa vi dà questa vittoria?

“Tanta carica per le partite che verranno. In Champions riproveremo a fare quanto fatto l’anno scorso, con un finale diverso”.

