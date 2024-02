"Sappiamo il valore di Vlahovic, è un grande giocatore. Ma al di là dei singoli, la Juve è molto forte nel collettivo e dovremo giocare di squadra anche noi". Così Alessandro Bastoni, intervenuto a Inter Tv, presenta il derby d'Italia che tra poco si disputerà a San Siro tra prima e seconda in classifica. Un match che, come detto dai protagonisti alla vigilia, può dare qualche prima indicazione per la lotta scudetto, ma non definitiva.

Cambia qualcosa nella preparazione di queste partite?

"Stasera al di là della tattica credo che sia importante il lato emotivo, è una partita molto importante, Inter-Juve, prima contro seconda e dovremo rispondere prontamente sotto questo punto di vista".

Quanto vi carica questa sfida al vertice?

"Sicuramente tanto, poi giochiamo davanti ai nostri tifosi, era un mese che non giocavamo qui a San Siro e siamo felici di tornare a farlo stasera in questa sfida così importante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!