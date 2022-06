Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il match perso per 5-2 oggi dagli azzurri sul campo della Germania: "Questo è l'inizio di un nuovo percorso. Ci sta inciampare. Dispiace per il risultato, la Germania è una Nazionale forte e quando commetti un errore ti fa gol. In un percorso così ci stanno degli errori. Il mister ha provato tante cose nuove dall'inizio di questa Nations League. Ripeto, la Germania è forte e se commetti un errore lo paghi caro. Siamo dispiaciuti ma il percorso è ancora lungo".