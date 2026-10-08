L'Italia Under 21 si è qualificata agli Europei di categoria grazie alla larga vittoria sulla Polonia nell'ultima giornata del girone, frutto di una bellissima partita giocata dagli azzurrini. Alla Gazzetta dello Sport parla il ct Silvio Baldini.

All’Europeo pensa di portare qualcuno dei ragazzi che sono già saliti in Nazionale maggiore?

"Nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi. L’unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse impegnato con la Nazionale maggiore (dal 4 all’8 giugno ci sono le Final Four di Nations League, ndr). Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l’Europeo, anche perché due anni fa lo ha saltato. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino".