"Dobbiamo pensare un po' fuori dagli schemi". Lo ha detto Ralf Rangnick, ct dell'Austria, a proposito delle scelte di formazione che dovrà fare contro la Serbia, alla luce delle assenze di Kevin Danso, Stefan Posch, Marcel Sabitzer e Alexander Prass, quattro potenziali titolari non disponibili per infortunio. A loro si aggiunge anche la situazione Konrad Laimer, su cui pende la diffida. Situazione che potrebbe portare l'ex allenatore dello Schalke 04 e del Manchester United di adottare un altro modulo, ripensando anche alla composizione dell'attacco: quel che sembra quasi sicuro è la presenza del 1' di Marko Arnautovic, come unico riferimento, oppure con Michael Gregoritsch a fargli da spalla. Lo riporta Sky Sport Austria.