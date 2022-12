Docente d'eccezione a Coverciano, quest'oggi Piero Ausilio è salito in cattedra intervenendo davanti agli allievi del 'corso di direttore sportivo' all'interno di un dibattito che ha coinvolto anche Giovanni Branchini per parlare nello specifico dei rapporti tra ds e procuratori. "Io sono all'Inter da quasi 25 anni, le opportunità e le modalità per diventare un direttore sportivo sono davvero molte - ha esordito il dirigente del club nerazzurro rivolgendosi alla platea spiegando il proprio percorso professionale -. Per prima cosa bisogna crederci: si deve avere bene in testa il percorso da voler intraprendere".