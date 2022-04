Protagonista del Matchday Programme di Inter-Roma è anche Arianna Fontana, la regina dello short track e la donna italiana più medagliata della storia nei Giochi Olimpici. La valtellinese racconta la sua passione per l'Inter e il derby che vive in famiglia: "Mamma milanista, papà e fratello tifosi nerazzurri. Io da piccola ammiravo tanto Paolo Maldini, ma ero travolta dall'interismo di mio fratello. Che pian piano mi ha tirato dalla sua parte. Mi fa piacere vedere quanta passione ha e condividerla con lui. Quando siamo entrati allo stadio abbiamo incrociato Adriano: per lui un'emozione incredibile, me la sono goduta".