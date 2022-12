Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Australia, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha risposto anche a una domanda sull’alternanza in attacco tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, con il primo preferito al Toro nelle ultime due occasioni: “Lautaro ci ha salvati tante volte, è ingiusto criticarlo perché tante volte ha segnato lui. Va bene che segni Julian e va bene anche che segni Lautaro, perché anche lui segnerà. Di Maria? Oggi non era pronto per giocare. Averlo in panchina è sempre una tentazione. Speriamo che con il passare dei giorni possa migliorare e arrivare in condizione da partita”, ha concluso.