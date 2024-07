L'ex agente di Edinson Cavani, Claudio Anellucci, torna a parlare del mercato di Inter e Napoli ai microfoni di 1 Station Radio: “L’Inter credo stia sondando anche altri profili, come Kim Min-Jae. Lo so per certo, ho una persona molto vicina. So che stanno aspettando di capire cosa vuol fare il Bayern Monaco. Se dovessero andare sul coreano, è chiaro che per il Napoli si aprirebbe la pista Mario Hermoso".

