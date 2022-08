Allenamento ad Appiano Gentile oggi per l'Inter in vista dell'ultima amichevole del pre-campionato, quella in programma sabato sera a Pescara contro il Villarreal (ore 20:30). Tutti a disposizione di Inzaghi, che intende portare il gruppo al top della condizione il prima possibile. Seduta terminata con l'esultanza per la squadra di Brozovic, Onana, Dzeko, Darmian, Bastoni, Zanotti, Gagliardini e Sanchez.