"Veniamo da un periodo negativo, abbiamo perso 5 delle ultime 6 partite. Domani possiamo invertire la rotta contro un Bologna che sta facendo delle ottime cose, Thiago Motta sta facendo un bel lavoro" ammette Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della gara contro i rossoblu, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter.

Avete avuto un confronto in questi giorni?

“La cosa da fare in questi momenti è una: stare zitti e lavorare. Ci sono 35 giorni importanti davanti a noi e non c’è altra scelta. Nel calcio quando non vinci sei dalla parte del torto e quando vinci dalla ragione. Dobbiamo reagire”.

"Mi hanno detto che dentro lo spogliatoio c'è stato… Quando una squadra perde, soprattutto la Juventus, vengono tirate fuori illazioni: la gente ha fantasia e vengono dette cose non vere. Io ripeto: quando le cose non vanno bene, e capiterà ancora pure se si spera di no perché è impossibile, bisogna fare in modo di non essere la squadra che non perde".

Perché tutto questo nervosismo dopo la partita con l'Inter?

"Cos'è successo? Chi ha riportato? Noi dobbiamo pensare alla partita di domani".

Cosa deve succedere da qui alla fine perché si ritenga soddisfatto del suo biennio

"Questo è un problema della società, non mio. Son tornato qui sapendo le problematiche che c'erano. L'anno scorso fino alla partita con l'Inter si parlava di scudetto, abbiamo perso due finali. Quest'anno son cresciuti tanti giovani. Nella vita le cose a seconda di come uno l vuole vedere e dire cambiano. Poi io non devo star qui a difendermi, non devo difendermi di niente. Vediamo come finiamo quest'anno, in questo momento qui possiamo fare ancora bene. Se non ci riusciremo qualcuno sarà più bravo di noi. Soddisfatto del quarto posto? Che domanda è, ci sono domande più intelligenti... Io non ero soddisfatto neanche pop aver perso la finale di Champions. Io ho molto rispetto dei tifosi. Possono mettere grande onestà, grande professionalità e grande impegno. Però le difficoltà ci sono, noi dobbiamo essere un blocco granitico. Poi se a fine stagione secondo la società il lavoro non sarà stato soddisfacente la società prenderà la sua decisione. Fa parte della vita".

