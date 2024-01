"L'Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, la Juventus ha iniziato un percorso diverso su cui lavorare senza metterci nella testa l'ossessione di vincere lo scudetto. Dobbiamo vedere come crescono i ragazzi perché il calcio non finisce il 25 maggio". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri continua a ribadire il suo pensiero sulla lotta al titolo che vede al momento coinvolti nerazzurri e bianconeri, con il Milan staccato 9 punti dalla vetta.

"La differenza fra Inter e Juve? Questione di programmazione - dice il tecnico juventino - Quest'anno ci stiamo divertendo, i ragazzi stanno crescendo. Se la Juventus ha fatto 46 punti è perché i ragazzi se li sono meritati, c'è grande coesione nello spogliatoio. Sappiamo che domani è una partita importante, mancano ancora tanti punti per la qualificazione in Champions. Giochiamo domani, vediamo cosa faremo e poi penseremo al Lecce. Andare troppo in là con i conti viene fuori sempre un casino. L'idea è un passo alla volta, pensiamo a domani anche perché all'andata abbiamo preso un bello schiaffo".

