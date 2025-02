Aleksandar Stankovic è sempre più al centro del Lucerna. Mario Frick, allenatore della formazione elvetica, dopo la vittoria per 3-2 contro il Winterthur ha elogiato la duttilità del ragazzo di scuola Inter, che durante l'incontro è stato schierato anche come difensore centrale in luogo dell'infortunato Bung Meng Freimann. Stankovic ha già assunto un ruolo da autentico leader nella sua prima stagione da professionista, con 20 presenze da titolare in 23 partite di campionato dove si è fatto apprezzare per le due doti tecniche e per la visione di gioco.

Un impatto di quelli importanti, che può portare il Lucerna a prendere seriamente in considerazione l'idea di far valere l'opzione di acquisto per il giocatore inserita nel contratto di prestito stilato quest'estate. Secondo il Luzerner Zeitung, la FCL vanta infatti un diritto di riscatto da 1,5 milioni di euro, un vero affare considerato il potenziale espresso. Tuttavia, l'ultima parola su un possibile trasferimento spetta ancora all'Inter: se però il club nerazzurro non si pronuncerà entro una certa data, allora il Lucerna può passare all'azione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!