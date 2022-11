Niente riposo per i nerazzurri Alessandro Bastoni e Federico Dimarco che dopo aver salutato temporaneamente l'Inter e la Serie A tornano immediatamente in campo con l'Italia di Roberto Mancini. Il ct azzurro rinuncia, per il momento soltanto a Nicolò Barella e Francesco Acerbi, rimasti in panchina nell'amichevole di questa sera contro l'Albania a Tirana ma non fa a meno del difensore numero 23 (con l'Italia) e dell'esterno ex Verona. Panchina invece per il centrocampista dell'Inter italo-albanese impegnato con la Nazionale di casa Asllani che parte dalla panca.