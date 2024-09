Di prima, dalla distanza, all'incrocio dei pali (il tutto col piede debole). Il gol di Nicolò Barella segnato all'Atalanta, secondo dei quattro rifilati alla Dea, ha mandato in estasi l'intero stadio Meazza e non soltanto. Rete d'artista quella disegnata appunto dal 23 di Simone Inzaghi che la Lega Serie A considera la migliore del mese di agosto. "Il super tiro al volo di Barella è l'Iliad Italia, goal of the month di agosto" si legge nel Tweet pubblicato dalla Serie A.