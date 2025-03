Daniele Adani interviene a La Domenica Sportiva per un'analisi di quanto visto sabato sera al Maradona in Napoli-Inter. "La prossima settimana c'è Juve-Atalanta e poi Atalanta-Inter e questo rimanda tutto. Di certo la prova del Napoli è una grandissima prova, perché è in difficoltà. L'Inter ha qualche problema, ma il Napoli ha fatto quasi tutta la partita in attacco. E' vero che doveva rimontare, ma l'atteggiamento, le scelte di Conte, sono state da grande squadra".

"Dimarco nel primo tempo andava a colpire alle spalle di Politano, che non riesce a seguirlo - dice ancora Adani -. Lo subisce e da lì arrivano tutte le occasioni dell'Inter. Nella ripresa però Conte si mette 4-2-4 alla fine e McTominay va a fare la punta con Ngonge e Okafor esterni. Arrivano le opportunità perché il Napoli attacca con tanti uomini. Sul gol del pari ci sono tanti calciatori in area e nel finale il Napoli porta tanti giocatori in area e costruisce un'opportunità per vincere la partita. Dimarco nel primo tempo ha spostato l'equilibrio, ma poi si è fatto male e successivamente il Napoli è cresciuto e addirittura meritava qualcosa in più".