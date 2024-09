Lele Adani, intervenuto sulle frequenze di Viva El Futbol, ha detto la sua sulla prova dell'Inter contro l'Atalanta: "Molte volte si fa il paragone tra rendimento in Italia e in Europa. Se andiamo a prendere i calciatori dell'Inter, quasi tutti, quando giocano in nazionale, sono meno performanti di quando giocano con la maglia nerazzurra. Barella è un giocatore che, al di là dell'Europeo, ha fatto buone prove in Nazionale, ma in Italia domina. Come d'altronde Calhanoglu e Bastoni. Quando una squadra cresce e vedi performare così bene il collettivo, che lavora insieme e si confronta insieme, è un grande attestato di lavoro fatto bene dell'allenatore".