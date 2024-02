Rimasto a casa per uno stato febbrile che gli ha impedito di allenarsi negli ultimi due giorni, Yann Sommer guarderà dal divano la partita della sua Inter a Lecce, dove tra i pali verrà sostituito da Emil Audero, all'esordio assoluto in Serie A con i nerazzurri. A meno di un'ora dal fischio d'inizio, lo svizzero ha scritto un pensiero per i compagni su Instagram: "Good luck boys, forza Inter", il messaggio.

