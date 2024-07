Il 26 luglio è una data speciale per i tifosi dell'Inter. Ben 15 anni fa, nell'estate 2009, l'Inter perfezionava la cessione di Ibrahimovic con il Barcellona, garantendosi il cartellino di Eto'o più 46 milioni di euro.

Da molti è stato definito l'affare del secolo. L'attaccante camerunense risultò alla fine della stagione uno degli uomini chiave per il Triplete dell'Inter, sacrificandosi come ala nel 4-2-3-1 di Mourinho. La squadra nerazzurra eliminò nella semifinale di Champions League proprio il Barcellona di Ibra, mai in partita tra andata e ritorno.