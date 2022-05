Nuovo capitolo in carriera per l'ex Inter Mauro Zarate che ha appena iniziato una nuova avventura firmando con il Club Atletico Platense un contratto fino alla fine dell'anno solare. A renderlo noto è il club stesso, che tramite social ufficializza il ritorno in campo del trentacinquenne, ai boc dallo scorso marzo. "L'attaccante Mauro Zárate, con una carriera lunga e di successo, è un nuovo giocatore del Club Atlético Platense in vista del prossimo Torneo Binance 2022 della Professional League. Dopo il suo ultimo periodo nel calcio brasiliano, arriva nel nostro club come giocatore a parametro zero e con il chiaro obiettivo di contribuire con tutta la sua gerarchia per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi nel prossimo semestre" si legge nel comunicato ufficiale diramato.