Lunga intervista rilasciata a HOLA ! di Wanda Nara, agente ed ex moglie dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi con il quale la show girl racconta di essersi separata. Ancora un nuovo capitolo della telenovela Mauro-Wanda che a quanto pare non sono più la focosa coppia dei tempi di Milano. Al contrario l'ex wags nerazzurra sembra aver intrapreso una nuova relazione con il rapper argentino L-Gante, relazione che la stessa Wanda non conferma né smentisce, parlando al contrario di "ottime vibrazioni".

Mauro parla di riconciliazione. Perché? Il viaggio alle Maldive è stato inteso come un ritorno insieme e si è anche parlato di un altro bambino...

"Quello è stato uno tentativo estremo. Ovviamente, dopo tanti anni hai progetti e sogni e vuoi realizzarli. Ma avevamo già preso le distanze, non ha niente a che fare con un ritorno insieme. Quando la pace finisce nella relazione, per me le cose non funzionano. È vero, Mauro non vuole separarsi, ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze. Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare. Vedo molte persone che crescono con un matrimonio orribile e a cosa serve? Non c'è premio per chi resiste. Voglio qualcuno che mi renda felice e che duri finché durano la felicità e la tranquillità. Se avessi un fidanzato, i primi a scoprirlo sarebbero i miei figli, che mi sono molto legati".

Cos'è per te la distanza?

"Credo che solo il tempo dirà cosa accadrà. Ma è una distanza con collaborazione perché Mauro ha un contratto a Istanbul fino a maggio. Quindi, quello che ho fatto è stato affittare un appartamento nello stesso palazzo in cui si vive lui. Ho creato il mio mondo attorno a Mauro in modo che possa stare con i ragazzi. È un ottimo padre".