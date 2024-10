Il CSI di Teramo, con il patrocinio della Città di Teramo e della Provincia di Teramo, ha organizzato un evento dedicato alla carriera di Walter Zenga, uno dei portieri più iconici del calcio italiano e della storia dell'Inter. L’appuntamento è in agenda per venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 16 quando l'ex Uomo Ragno incontrerà i giovani per condividere i valori educativi dello sport.

Alle 18 la presentazione del libro di Zenga, 'Ero l’Uomo Ragno', presso la Sala Convegni del Park Hotel Sporting, in serata una cena speciale al ristorante Madre Natura, situato lungo il Lungofiume Vezzola.