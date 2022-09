Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli impegni di Nations League contro Danimarca e Austria, il ct della Nazionale croata Zlatko Dalic ha annunciato l'addio ai Vatreni dell'ex terzino dell'Inter Sime Vrsaljko, che saluta così: "Vrsaljko ha detto addio, ha preso la decisione più onesta e corretta: ha lottato per quattro anni, è consapevole che non è come in occasione dei Mondiali russi, che i giovani stanno arrivando. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per la Nazionale e per me come selezionatore, la sua foto con la bandiera rimarrà nella memoria di tutti per tutta la vita".