Dopo l'amichevole contro l'Inter, il Lugano ha fatto quest'oggi il suo debutto nel campionato svizzero. Avvio con vittoria, seppur decisamente sofferta, per la squadra di Mattia Croci-Torti, che ha avuto ragione del Grasshoppers solo nei minuti finali di gara. Al Cornaredo termina 2-1 il match tra ticinesi e Cavallette: ospiti in vantaggio con Giotto Morandi su calcio di rigore al 25esimo, poi la rimonta dei bianconeri nella ripresa grazie alle reti di Kacper Przybyłko e Uran Bislimi al 92esimo.

Partita che non ha visto tra i suoi protagonisti Mattia Zanotti, giunto dall'Inter al Lugano nei giorni scorsi: l'esterno prodotto delle giovanili nerazzurre non è stato inserito in distinta.