Mario Balotelli è pronto a cominciare la nuova avventura al Genoa. Arrivato all'esterno della clinica per sottoporsi alle visite mediche, l'ex Inter si dice carico per il ritorno in campo in Serie A: "Sono carico - le parole raccolte da TMW -. Non ho tanta voglia di parlare, voglio solo cominciare".

Gilardino ha detto che ha il fuoco dentro...

"Lo vedrete...".

Un saluto ai tifosi del Genoa?

"Un saluto ai tifosi del Genoa. Ci vediamo allo stadio e speriamo bene. Darò tutto me stesso".

Fra quanto tempo sarà pronto per giocare?

"Spero presto".